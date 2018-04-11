Генштаб ВС РФ назвал сроки прибытия ударной группы ВМС США в Персидский залив

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Москва, 11 апреля. Авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумен» прибудет в Персидский залив в начале мая. Об этом сообщили в Генштабе ВС РФ.

«Знаем, что авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумен» и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая», — сообщил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- лейтенант Виктор Познихир.

Он также назвал «сложившейся практикой» пребывание ВМС США в этом регионе.

Напомним, что переброска ударной группы ВМС США происходит на фоне провокации с химоружием в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте. В министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что данные о так называемой «химатаке» являются информационным вбросом с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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