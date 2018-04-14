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Легендарному «Смершу» исполняется 75 лет
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    Легендарному «Смершу» исполняется 75 лет

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    Легендарной отечественной спецслужбе «Смерш» исполняется 75 лет

    Москва, 14 апреля. В субботу, 14 апреля, исполнится 75 лет со дня создания легендарной спецслужбы «Смерш».

    Во время Второй мировой войны советские спецслужбы сыграли важнейшую роль в разгроме фашисткой армии. Общепризнанно, что «Смерш» была самой эффективной из них. В эту субботу главному управлению контрразведки «Смерш» исполняется 75 лет

    Спецслужба была создана по личному решению руководителя СССР Иосифа Сталина. Лидер Советского Союза поставил задачу повысить эффективность борьбы со спецслужбами противника. «Смерш» полностью оправдал ожидания: спецслужба не имела себе равных по размаху и результатам оперативно-розыскной деятельности.

    Представители «Смерша» на фронтах подчинялись только своим вышестоящим органам, однако для конспирации военная форма одежды, погоны и другие знаки различия ее сотрудников были как в войсках. Нередко контрразведчики лично участвовали в боях с оружием в руках, а также брали на себя командование воинскими частями и подразделениями, потерявшими командиров.

    За годы Второй мировой войны военными контрразведчиками СССР были обезврежены более 30 тысяч шпионов, а также 3,5 тысячи диверсантов и более 6 тысяч террористов.

    «Смерш» вместе с генштабом Красной Армии создала эффективную систему дезинформирования противника. Ими было выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецко-фашистской разведки, а также захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.

    Контрразведчики предоставили более 700 спецсообщений, многие из которых легли в основу решений высшего руководства.

    Бессменным руководителем «Смерша» был Виктор Абакумов. В Москве, Ташкенте, Хабаровске, Новосибирске и Свердловске были организованы курсы по обучению армейских чекистов в специальных школах.

    Дело героев «Смерша» времен Великой Отечественной войны продолжается и в настоящее время. Действующие сотрудники органов безопасности в войсках в работе и жизни стремятся следовать примеру старшего поколения ветеранов, приумножая славу легендарной спецслужбы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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