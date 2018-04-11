МИД Сирии настаивает на нейтральном составе комиссии ОЗХО в Восточной Гуте

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Москва, 11 апреля. Дамаск настаивает на нейтральном составе комиссии Организации по запрещению химического оружия, которая займется расследованием достоверности сообщений о применении химического оружия в Восточной Гуте.

Дамаск направил Организации по запрещению химического оружия официальное приглашение посетить Восточную Гуту во вторник, 10 апреля. Сирия «рассчитывает, что работа экспертов будет честной и не ангажированной в угоду некоторых государств». Об этом сообщается в заявлении министерства иностранных дел республики, которое опубликовало агентство САНА.

«В таком случае будет подтверждена непричастность сирийского государства к химической атаке, сфабрикованной США и их пособниками из числа террористов», — говорится в заявлении.

Также сирийские власти стремятся к сотрудничеству с Организацией и готовы оказать содействие экспертам.

Напомним, что сирийские власти неоднократно заявляли, что не имеют химического оружия, так как ранее все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под контролем ОЗХО. Но у боевиков, воюющих в республике, есть доступ к химоружию, и они используют его для провокаций против Дамаска.

Министерство иностранных дел России сообщало, что целью вбросов о применении химического оружия сирийскими войска является оправдание возможных силовых ударов извне и выгораживание террористов.

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