Трамп нашел виновника плохих отношений США и России

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Вашингтон, 11 апреля. Причиной плохих отношений между Вашингтоном и Москвой является «бесчестное» расследование предполагаемых связей команды главы государства с представителями РФ. Соответствующее мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

«Большая часть неприязни (США) с Россией создана лживым и бесчестным расследованием по РФ, возглавляемым приверженцами демократов или людьми, работавшими на (бывшего американского президента Барака) Обаму», — написал американский лидер в своем twitter.

По его мнению, «самым противоречивым из всех» участников этого процесса является спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование.

«Нет никакого сговора, и они сходят с ума!», — резюмировал Трамп.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Напомним, ранее Трамп на своей странице в Twitter сделал новую запись, которую посвятил отношениям с Россией.

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