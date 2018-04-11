Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
«Не будем стоять в стороне»: в Совфеде рассказали, чем РФ может ответить на удар США по Сирии
Политика
Песков: США выдумали тему химоружия в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Не будем стоять в стороне»: в Совфеде рассказали, чем РФ может ответить на удар США по Сирии

    16:52  11 Апреля 2018
    3113

    «Не будем стоять в стороне»: в Совфеде рассказали, чем РФ может ответить на удар США по Сирии

    Москва, 11 апреля. Если атака США в Сирии будет угрожать выполняющим боевые задачи российским военнослужащим, то РФ может задействовать для их защиты силы ПВО Средиземноморского флота, заявил сенатор Алексей Кондратьев. 

    Президент США Дональд Трамп написал ранее в Twitter, что России нужно быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут «хорошие, новые и «умные». Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности прокомментировал это заявление Вашингтона.

    «Мы, конечно, в этом случае не будем стоять в стороне. Есть флотилия Средиземноморской группировки, силы ПВО, могут быть задействованы С-300, С-400, «Панцирь», — сказал российский парламентарий, пишет РИА Новости.

    Кондратьев считает, что США понимают, какой силы может дать ответ РФ, поэтому, скорей всего, угрозы Трампа реализованы не будут. Сенатор добавил, что США не готовы к дуэли с российским флотом, который базируется в регионе.

    Ранее в сирийском МИД назвали заявления США и коалиции о вероятном ударе «злобной кампанией военного шантажа». В Дамаске не удивлены позицией Запада.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #совфед
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Генштаб ВС РФ назвал сроки прибытия ударной группы ВМС США в Персидский залив

      17:17 11 Апреля 2018 3085
      Читать
      16:03
      Сегодня

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом
      14:16
      Сегодня

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 1022

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      7528

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      895

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      3011

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1198
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      17:32   11 Апреля 2018
      563
      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      17:20   11 Апреля 2018
      1067
      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      16:29   11 Апреля 2018
      1090
      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      16:12   11 Апреля 2018
      5257