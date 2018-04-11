«Не будем стоять в стороне»: в Совфеде рассказали, чем РФ может ответить на удар США по Сирии

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Москва, 11 апреля. Если атака США в Сирии будет угрожать выполняющим боевые задачи российским военнослужащим, то РФ может задействовать для их защиты силы ПВО Средиземноморского флота, заявил сенатор Алексей Кондратьев.

Президент США Дональд Трамп написал ранее в Twitter, что России нужно быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут «хорошие, новые и «умные». Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности прокомментировал это заявление Вашингтона.

«Мы, конечно, в этом случае не будем стоять в стороне. Есть флотилия Средиземноморской группировки, силы ПВО, могут быть задействованы С-300, С-400, «Панцирь», — сказал российский парламентарий, пишет РИА Новости.

Кондратьев считает, что США понимают, какой силы может дать ответ РФ, поэтому, скорей всего, угрозы Трампа реализованы не будут. Сенатор добавил, что США не готовы к дуэли с российским флотом, который базируется в регионе.

Ранее в сирийском МИД назвали заявления США и коалиции о вероятном ударе «злобной кампанией военного шантажа». В Дамаске не удивлены позицией Запада.

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