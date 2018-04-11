«Пугать нас не стоит»: в Совфеде прокомментировали заявление Трампа о начале военных действий

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Москва, 11 апреля. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что заявления президента США Дональда Трампа в Twitter о начале военных действий похожи на спектакль.

Напомним, что в среду в Twitter-аккаунте Трампа появилась запись о том, что России нужно быть готовой к ракетам, выпущенным по Сирии, которые будут «хорошие, новые и умные». Сенатор предупредил, что «пугать нас не стоит».

«На их умные ракеты есть сверхумные российские ракеты», — заявил Джабаров в комментарии агентству РИА Новости.

Он также отметил, что заявления американского президента напоминают спектакль.

«Вы можете себе представить, что главнокомандующий великой державы заявляет в Twitter о начале боевых действий?», — удивился сенатор.

Тем не менее, сообщения Трампа содержат и куда более зрелые предложения. Например, о завершении гонки вооружений.

Джабаров выразил надежду, что встреча лидеров России и США состоится, а сам Дональд Трамп проявит себя зрелым политиком.

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