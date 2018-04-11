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Эксперт объяснил, зачем Запад тиражирует фейковые снимки последствий «химатаки» в Сирии
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    Эксперт объяснил, зачем Запад тиражирует фейковые снимки последствий «химатаки» в Сирии

    17:59  11 Апреля 2018
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    Эксперт объяснил, зачем Запад тиражирует фейковые снимки последствий «химатаки» в Сирии

    7 апреля мировое сообщество сотрясла новость о том, что в сирийской Думе якобы произошла атака с применением химического оружия. Коллективный Запад, не разбираясь в ситуации, сразу же обвинил в инциденте законно избранного президента Сирии Башара Асада и силы САА. А скандально известная организация «Белые каски» распространила снимки, сделанные якобы в жилых кварталах, где было «применено» отравляющее вещество.

    Показательно, что Минобороны РФ отреагировало незамедлительно и направило на место специалистов, которые не обнаружили признаков применения яда. А позже независимое расследование показало, что кадры с якобы погибшими людьми являются постановочными. 

    Так, например, один и тот же мальчик был сфотографирован в двух совершенно разных квартирах. На другом снимке очень много тел лежало на полу в прихожей, в том числе и маленькая девочка. В это же время СМИ начали распространять кадр, на котором спасатель держит того же самого ребенка в руках. Но он не смог бы там стоять, где стоял, поскольку тел на полу было много.

    Также на кадрах двое детей сначала находились в разных углах жилого помещения, а другое издание опубликовало фото, где они вместе.

    Эксперт объяснил, зачем Запад тиражирует фейковые снимки последствий «химатаки» в Сирии

    Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что в Сети действительно распространялись снимки, где дети были изображены не только на разных этажах, но и в разных позах. Политолога удивила готовность Запада верить кадрам этой инсценированной «химатаки» в Сирии.

    «То есть, в действительности себя дети прекрасно чувствуют, а глядя на снимки, создается впечатление, что они пострадали от химатаки. Однозначно сложно определить, с чем мы в данном случае имеем дело, но есть все основания сомневаться в том, что на кадрах действительно изображены жертвы химической атаки», — говорит эксперт.

    Он напомнил, что аналогичные «фотосессии» уже неоднократно использовались для обвинений Башара Асада в применении химического оружия.

    «Насколько я понимаю, никаких других, кроме подобных «доказательств», в таких случаях не предоставляется. Все это — повод для расследования специализированными организациями, включая ОЗХО. Но безоглядная готовность Запада на фоне аналогичных кадров принимать международные дипломатические и военные решения изумляет», — заключил политолог.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #восточная гута #дума #политика #фейки
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