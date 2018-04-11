Выстрел в ногу: Минфин оценили последствия возможных санкций США против госдолга России

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Москва, 11 апреля. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал санкции США против российского госдолга «выстрелом в ногу» для американских инвесторов. При этом он подчеркнул, что Россия с такими ограничительными мерами справится.

«Россия справится, если США введут санкции против ее госдолга, но это будет для американских инвесторов выстрел в ногу», — заявил министр.

Напомним, о том, что США планируют ввести новые ограничения в отношении России, стало известно сегодня ночью. Законопроект об этом был размещен в базе документов конгресса. В качестве основной причины для их введения указано «участие» России в «деле Скрипаля».

Документ предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом России. Уточняется, что новые ограничения вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия.

Запрет на покупку российского госдолга Штаты намеревались ввести еще в прошлом году, однако тогда Минфин счел эту меру вредной, испугавшись за международных инвесторов. Не исключено, что и на этот раз инициативу предпочтут не претворять в жизнь.

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