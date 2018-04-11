Оппозиция Сирии приготовилась перейти в наступление после возможного удара США

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Москва, 11 апреля. Удар США по Сирии станет сигналом для наступления сирийской оппозиции, которая намерена использовать вмешательство иностранных военных сил, чтобы укрепить свои позиции. Об этом в среду заявил один из командиров «Свободной сирийской армии» Фатех Хассун.

«Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил режима, созданию хаоса в его рядах», — отметил он.

По словам Хассуна, сирийская оппозиция рассчитывает не только вернуть потерянные ранее территории, но и захватить новые, передает РИА Новости. Он также полагает, что удар США подтолкнет к реальным переговорам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить флот к берегам Сирии и нанести массированный ракетный удар по позициями правительственной армии. Поводом снова стала якобы имевшая место в Восточной Гуте химическая атака, однако, как и в случае с «химатакой» в Хан-Шейхуне, эксперты, на которых опираются США, не привели никаких доказательств, кроме подставных фотоснимков и непроверенных свидетельств.

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