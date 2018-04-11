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Оппозиция Сирии приготовилась перейти в наступление после возможного удара США
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    Оппозиция Сирии приготовилась перейти в наступление после возможного удара США

    16:58  11 Апреля 2018
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    Оппозиция Сирии приготовилась перейти в наступление после возможного удара США

    Москва, 11 апреля. Удар США по Сирии станет сигналом для наступления сирийской оппозиции, которая намерена использовать вмешательство иностранных военных сил, чтобы укрепить свои позиции. Об этом в среду заявил  один из командиров «Свободной сирийской армии» Фатех Хассун.

    «Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил режима, созданию хаоса в его рядах», — отметил он.

    По словам  Хассуна, сирийская оппозиция рассчитывает не только вернуть потерянные ранее территории, но и захватить новые, передает РИА Новости. Он также полагает, что удар США подтолкнет к реальным переговорам.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить флот к берегам Сирии и нанести массированный ракетный удар по позициями правительственной армии. Поводом снова стала якобы имевшая место в Восточной Гуте химическая атака, однако, как и в случае с «химатакой» в Хан-Шейхуне, эксперты, на которых опираются США, не привели никаких доказательств, кроме подставных фотоснимков и непроверенных свидетельств.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #оппозиция #сирия
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