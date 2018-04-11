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Савченко требует в СИЗО помощников, чтобы выполнять работу депутата
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    Савченко требует в СИЗО помощников, чтобы выполнять работу депутата

    16:36  11 Апреля 2018
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    Савченко требует в СИЗО помощников, чтобы выполнять работу депутата

    Киев, 11 апреля. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, с 23 марта находящаяся под арестом в следственном изоляторе СБУ, заявила, что хочет продолжать работу парламентария в камере и потребовала пустить к ней помощников.

    Об этом сообщает в среду на своей официальной странице в Facebook пресс-служба партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

    «Лидер политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народный депутат Надежда Савченко, требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность», — говорится в публикации.

    Савченко требует в СИЗО помощников, чтобы выполнять работу депутата

    Уточняется, что Савченко уже направила соответствующие обращения уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

    Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко находится под арестом с 23 марта. Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в том, что она якобы планировала теракты в здании украинского парламента и правительственном квартале. Киевский суд может приговорить Савченко к тюремному заключению на срок от пяти лет до пожизненного.

    После ареста Савченко объявила голодовку. По словам ее сестры, в связи с этим состояние депутата резко ухудшилось, она просила о госпитализации. Ранее в среду в СБУ сообщили, что вся медицинская помощь оказывается Савченко на месте, и депутат не будет направлена в больницу.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #савченко #рада
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