Савченко требует в СИЗО помощников, чтобы выполнять работу депутата

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Киев, 11 апреля. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, с 23 марта находящаяся под арестом в следственном изоляторе СБУ, заявила, что хочет продолжать работу парламентария в камере и потребовала пустить к ней помощников.

Об этом сообщает в среду на своей официальной странице в Facebook пресс-служба партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

«Лидер политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народный депутат Надежда Савченко, требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность», — говорится в публикации.

Уточняется, что Савченко уже направила соответствующие обращения уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко находится под арестом с 23 марта. Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в том, что она якобы планировала теракты в здании украинского парламента и правительственном квартале. Киевский суд может приговорить Савченко к тюремному заключению на срок от пяти лет до пожизненного.

После ареста Савченко объявила голодовку. По словам ее сестры, в связи с этим состояние депутата резко ухудшилось, она просила о госпитализации. Ранее в среду в СБУ сообщили, что вся медицинская помощь оказывается Савченко на месте, и депутат не будет направлена в больницу.

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