Цукерберг считает себя виновником утечки данных пользователей Facebook

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Москва, 11 апреля. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что чувствуют вину за утечку данных миллиона пользователей. С таким заявлением он выступи на слушаниях в Сенате Конгресса США во вторник, 10 апреля.

«Мы не приняли мер для защиты от злоупотреблений. Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», — цитирует RT Цукерберга.

Основатель социальной сети также отметил, что для приведения в порядок деятельности компании, потребуется некоторое время.

По словам Цукерберга, было установлено, что Cambridge Analytica приобрела данные о пользователях у разработчика приложения. В основном информацию, которую пользователи публично разместили на своих страницах. Как сообщил основатель соцсети, на данный момент идет расследование и проверяются все приложения.

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