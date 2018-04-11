Самолет «судного дня» поднят в воздух в США

В закладки

Вашингтон, 11 апреля. Так называемый самолет «судного дня» E-4B Nightwatch поднят в воздух в небе над США. Такие данные представил мониторинговый ресурс CivMilAir.

E-4B Nightwatch получил прозвище самолет «судного дня» за возможность использовать это воздушное судно в качестве командного пункта в условиях ядерной войны, когда все наземные структуры управления будут ликвидированы.

Самолет может без посадки находится в небе целую неделю без дозаправки. Как отмечают эксперты, E-4B Nightwatch защищен от поражающих факторов атомного взрыва благодаря специальному оборудованию.

Причины, по которым он был поднят в небо, пока остаются неизвестными. Кроме того, американские власти на данный момент не выступали ни с какими официальными заявлениями на этот счет.

СМИ США пишут, что E-4B Nightwatch сопровождает американского президента во время некоторых поездок за рубеж, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком».

Airborne from Wright-Patterson?!



???????? US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir (@CivMilAir) April 11, 2018

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.