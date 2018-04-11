Сказал — забыл: психиатр предположил, что странные твиты Трампа вызваны поражением ЦНС

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Москва, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп может страдать от поражения центральной нервной системы. Такой вывод сделал психиатр Александр Федорович, комментируя противоречивые послания американского президента в Twitter.

«Для обычных людей это не очень хорошо. С точки зрения политики — это адекватно. Потому что там чем больше тумана — тем проще руководить процессом», — объяснил психиатр, почему Трамп так часто непоследователен в своих заявлениях.

Пытаясь поставить 45-му президенту США возможный диагноз, Федорович в интервью «Телеканалу 360» не исключил, что у Трампа органическое поражение центральной нервной системы.

«Сказал — забыл. Что-то новое сказал — снова забыл. Отвлекся — еще что-то сказал», — привел аргументы в пользу своей версии психиатр.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп начал день с нескольких странных сообщений в Twitter. Сначала он написал, что Москве стоит готовиться к тому, что ракетный удар по Сирии состоится, а буквально через сорок минут отметил, что с гонкой вооружений пора бы и заканчивать.

Комментируя противоречивые твиты Трампа, пользователи социальных сетей предположили, что свой следующий твит президент США напишет на русском.

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