Сказал — забыл: психиатр предположил, что странные твиты Трампа вызваны поражением ЦНС
Москва, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп может страдать от поражения центральной нервной системы. Такой вывод сделал психиатр Александр Федорович, комментируя противоречивые послания американского президента в Twitter.
«Для обычных людей это не очень хорошо. С точки зрения политики — это адекватно. Потому что там чем больше тумана — тем проще руководить процессом», — объяснил психиатр, почему Трамп так часто непоследователен в своих заявлениях.
Пытаясь поставить 45-му президенту США возможный диагноз, Федорович в интервью «Телеканалу 360» не исключил, что у Трампа органическое поражение центральной нервной системы.
«Сказал — забыл. Что-то новое сказал — снова забыл. Отвлекся — еще что-то сказал», — привел аргументы в пользу своей версии психиатр.
Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп начал день с нескольких странных сообщений в Twitter. Сначала он написал, что Москве стоит готовиться к тому, что ракетный удар по Сирии состоится, а буквально через сорок минут отметил, что с гонкой вооружений пора бы и заканчивать.
Комментируя противоречивые твиты Трампа, пользователи социальных сетей предположили, что свой следующий твит президент США напишет на русском.