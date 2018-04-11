Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Сказал — забыл: психиатр предположил, что странные твиты Трампа вызваны поражением ЦНС
Политика
Песков: США выдумали тему химоружия в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сказал — забыл: психиатр предположил, что странные твиты Трампа вызваны поражением ЦНС

    16:42  11 Апреля 2018
    673

    Сказал — забыл: психиатр предположил, что странные твиты Трампа вызваны поражением ЦНС

    Москва, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп может страдать от поражения центральной нервной системы. Такой вывод сделал психиатр Александр Федорович, комментируя противоречивые послания американского президента в Twitter.

    «Для обычных людей это не очень хорошо. С точки зрения политики — это адекватно. Потому что там чем больше тумана — тем проще руководить процессом», — объяснил психиатр, почему Трамп так часто непоследователен в своих заявлениях.

    Пытаясь поставить 45-му президенту США возможный диагноз, Федорович в интервью «Телеканалу 360» не исключил, что у Трампа органическое поражение центральной нервной системы.

    «Сказал — забыл. Что-то новое сказал — снова забыл. Отвлекся — еще что-то сказал», — привел аргументы в пользу своей версии психиатр. 

    Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп начал день с нескольких странных сообщений в Twitter. Сначала он написал, что Москве стоит готовиться к тому, что ракетный удар по Сирии состоится, а буквально через сорок минут отметил, что с гонкой вооружений пора бы и заканчивать.

    Комментируя противоречивые твиты Трампа, пользователи социальных сетей предположили, что свой следующий твит президент США напишет на русском.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #трамп #здоровье #угрозы #твит #поражение #психиатр #цнс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Генштаб ВС РФ назвал сроки прибытия ударной группы ВМС США в Персидский залив

      17:17 11 Апреля 2018 3085
      Читать
      16:03
      Сегодня

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом
      14:16
      Сегодня

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 1022

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      7528

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      895

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      3011

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1198
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      17:32   11 Апреля 2018
      563
      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      17:20   11 Апреля 2018
      1067
      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      16:29   11 Апреля 2018
      1090
      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      16:12   11 Апреля 2018
      5257