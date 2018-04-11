Стало известно, когда откроется новый аэропорт в Симферополе

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Москва, 11 апреля. Новый терминал международного аэропорта в Симферополе начнет свою работу 16 апреля. С понедельника из него будут выполняться все рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта.

«16 апреля в 8.00 все рейсы переводятся из старого терминала в новый терминал», — уточнил агентству «Крыминформ» руководитель пресс-службы Игорь Лаптев.

По его словам, старый терминал свою операционную деятельность прекратит. Работу продолжат только расположенные в старом здании объекты инфраструктуры, отвечающие за обслуживание рейсов деловой и государственной авиации. Дальнейшая судьба отслужившего терминала пока неизвестна, в настоящее время вопрос решают городские и республиканские власти.

Напомним, новый терминал международного аэропорта Симферополя был возведен в рекордные сроки: на его строительство ушло только 22 месяца. Площадь здания составляет 78 тысяч гектаров. Ожидается, что после открытия пассажиропоток терминала составит 6,5 миллиона человек в год, а затем увеличится до 10 миллионов.

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