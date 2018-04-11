Пентагон отказался комментировать заявление Трампа о летящих в Сирию ракетах

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Вашингтон, 11 апреля. В Пентагоне отказались комментировать «возможные будущие военные действия» США в Сирии после заявления американского президента о «хороших, новых и умных» ракетах, летящих в Арабскую республику, сообщает Reuters.

«Министерство не комментирует возможные будущие военные действия, — приводит агентство заявление официального представителя ведомства Эрика Пахона. — Обратитесь в Белый дом за оценкой твита президента».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сделал новое заявление в отношении России. Американский лидер фактически подтвердил, что атака на Сирию состоится, и призвал Москву готовиться.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в случае, если ракеты, которые президент США Дональд Трамп собирается запускать по Сирии, на самом деле «умные», они должны лететь в сторону террористов, а не использоваться против законного правительства независимой страны.

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