Австрия назвала антироссийские санкции США экономическим шантажом и эгоизмом

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Вена, 11 апреля. Власти Австрии призвали США прекратить давить на российскую экономику и назвали эти действия шантажом. Об этом в среду заявил президент Палаты экономики австрийской федеральной земли Тироль Юрген Бодензеер.

Таким образом, он прокомментировал решение Минфина США в очередной раз расширить санкции против России. По словам политика, политические конфликты необходимо решать политическим путем, а не давлением на бизнес.

«Экономические санкции — это непригодное средство, потому что абсолютно ошибочно использовать экономику для шантажа, давления и проявления эгоизма. Экономические санкции против России — это неправильное средство и не меткое», — отметил Бодензеер.

Напомним, что ранее Минфин США расширил список антироссийских санкций, добавив в него новые имена и наименования крупнейших компаний. Ограничительные меры коснулись целого ряда бизнесменов и чиновников.

Москва уже заявила, что готовит ответные меры. Впрочем, в министерстве иностранных дел РФ сразу заявили, что контрсанкции не коснутся американского бизнеса.

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