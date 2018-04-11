МИД Сирии не удивлен «злобной кампанией военного шантажа» со стороны США

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Дамаск, 11 апреля. МИД Сирии заявил, что эскалация агрессивных угроз со стороны США, Франции и Великобритании не является «чем-то неожиданным для Дамаска».

«Мы не удивлены этой злобной кампанией военного шантажа под предлогом сфабрикованных сведений о применении химического оружия в городе Дума», — отмечается в документе, распространенном агентством САНА.

США и их союзники «напрасно надеются, что сирийская армия остановит войну против опекаемыми ими террористами», подчеркнули в сирийском МИД. Дамаск будет продолжать преследовать террористические формирования повсюду, несмотря на реакцию Запада.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сделал новое заявление в отношении России. Напомним, что американский лидер фактически подтвердил, что атака на Сирию состоится, и призвал Москву готовиться.

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