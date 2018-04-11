Получат достойный отпор: в Госдуме отреагировали на заявление Трампа об «умных» ракетах

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Москва, 11 апреля. Заявления американского лидера Дональда Трампа об ударах по Сирии безответственно, у России есть достойное оружие, если США захотят его проверить, получат достойный отпор. Об этом заявил в среду председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов.

В среду утром глава США написал в своем микроблоге социальной сети Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут «хорошие, новые и «умные».

Шаманов назвал «безответственным» поведение американского президента, передает РИА Новости.

«Какие у них «умные ракеты», мы посмотрим. Вообще, это, конечно, безответственное поведение руководителя государства, которое претендует, реально по факту держит, по существу, в заложниках не какие-то банановые республики, а ведущие государства мира…», — подчеркнул он.

Шаманов также добавил, что у России есть достойное оружие, и если США захотят его проверить, то «получат достойный отпор».

Напомним, в прошедший понедельник, 9 апреля, глава Белого дома Трамп заявил о возможности применения военной силы в ответ на предполагаемое применение «химического оружия» в сирийском городе Дума 7 апреля. Россия и Сирия опровергли информацию о химической атаке.

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