«Меня удержал Аваков»: неожиданное признание Турчинова о сдаче Крыма рассмешило украинцев

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Москва, 11 апреля. Секретарь СНБО Александр Турчинов признался, что с большим удовольствием разбил бы российских военных в Крыму в 2014 году. Однако он посетовал на то, что Украина не обладает боеспособной армией.

Александр Турчинов объяснил, почему подконтрольные Киеву войска не воевали за Крым, сославшись на их недееспособность.

«Когда начались захваты наших частей, я пытался на вертолете вылететь в Крым, чтобы организовать оборону аэродрома. Меня удержал Аваков», — сказал Турчинов.

Таким образом Киев фактически добровольно сдал Крым. Украинцев рассмешило неожиданное признание секретаря СНБО, заявившего, что от активных действий его удержал глава МВД.

«Ключевое слово «пытался», — посмеялся пользователь Охотник на лабусов. «На цепь посадил», — предположил Василий Перцев. «Турчинов кричал Авакову: «Держите меня сильнее!» — пошутил Одессит.

Меня удержал Аваков (еле-еле)…???????????? — Sergiu (@moneaportugal) 11 апреля 2018 г.

Связал? Одел смирительную рубашку? — Nikolay (@NikolayDN) 11 апреля 2018 г.

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