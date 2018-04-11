Посол РФ в Турции назвал визит Путина «мощным шагом» в развитии отношений Анкары и Москвы

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Анкара, 11 апреля. Визит президента России Владимира Путина в Анкару стал «мощным шагом» в развитии отношений двух стран, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Ерхов отметил важное значение двухдневного визита Путина в Турцию. Состоявшееся в эти дни заседание Совета сотрудничества высшего уровня было «исключительно успешным», заметил посол.

«Сделан новый мощный шаг на пути развития российско-турецких связей во всех областях, — приводит слова дипломата РИА Новости. — Без преувеличения важнейшим событием в контексте двусторонних отношений стала торжественная церемония запуска работ на строительстве атомной электростанции «Аккую» (по проекту Росатома), старт которым дали главы наших государств».

Также Ерхов отметил важную роль трехсторонного российско-турецко-иранского саммита, который прошел в Анкаре 4 апреля.

«Это – очень значимое событие для исторических судеб Ближнего Востока и, в частности, для ситуации в Сирии», — констатировал российский посол.

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