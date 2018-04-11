В США признали, что российский «Сармат» опередил оборонные возможности Америки на 40 лет

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Вооруженным силам Соединенных Штатов понадобится 40 лет для того, чтобы разработать защиту от российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», заявил главный разработчик оружия.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи U.S. defenses 40 years behind Russia’s «Satan 2» nuclear missile, weapon designer claims (Российский ракетный комплекс «Сармат» опередил оборонные возможности США на 40 лет), опубликованной порталом Newsweek.

Владимир Дегтярь, генеральный директор Государственного ракетного центра имени академика В.П.Макеева, разработавшего РС-28 «Сармат» («Сатана 2» по классификации НАТО), заявил, что предполагаемая мощность ракеты обеспечит мир для России в ближайшие десятилетия.

В интервью корпоративной газете «Конструктор» Дегтярь заявил, что «разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс «Сармат» останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет», несмотря на развертывание глобального ракетного щита США.

Ракета комплекса РС-28 «Сармат» весит около 220 тонн и может нести ядерную боеголовку, способную стереть с лица земли территорию размером с Техас или Францию. Несмотря на незначительные задержки в программе, российские военные заявили, что серийное производство начнется в 2020 году, и к 2021 году ракета появится на вооружении некоторых подразделений.

Президент России Владимир Путин также заявил, что ракета практически не имеет ограничений по дальности и может уклоняться даже от самых современных систем ПРО. Ракета может нести от 10 до 15 боеголовок, каждая из которых может быть нацелена в своем направлении. В видеоролике, демонстрирующем возможности оружия, были показаны боеголовки, сбрасываемые на область, очень похожую на район Тампа-Бей (штат Флорида — прим. ред.).

Председатель комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что США потребуется 500 ракет, чтобы перехватить один «Сармат». И хотя некоторые эксперты скептически относятся к более футуристическим видам оружия, о которых в своей речи говорил президент Путин, «Сармат» является реальной угрозой. В конце марта Москва успешно провела бросковое испытание, в котором проверялось, как ракета будет выбрасываться из шахты пусковой установки.

Россия имеет второй по величине ядерный арсенал в мире после США, и президент РФ заявил, что, не задумываясь, задействует его в ответ на ядерное нападение. РС-28 «Сармат» вызвал опасения по поводу того, что США переживают «ракетное отставание» — этот термин был популяризован во времена холодной войны, чтобы описать предположительное численное и техническое превосходство ядерных ракет Советского Союза по сравнению с арсеналом Соединенных Штатов.

В настоящее время США находятся на ранних этапах широкомасштабной модернизации своего ядерного арсенала. В рамках «Обзора состава и количества ядерного оружия», заказанного президентом Дональдом Трампом, бюджетное управление Конгресса сообщило, что США понадобится 30 лет и 1,2 триллиона долларов, чтобы создать трехступенчатый сдерживающий фактор, пригодный для продолжительного использования.

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