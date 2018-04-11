После утечки данных пользователей Facebook эксперт призвал не оставлять в Сети «цифровые следы»

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Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг признает вину в том, что допустил утечку информации о миллионах пользователей. Об этом миллиардер заявил, выступая на слушаниях в сенате США. Цукерберга призвали к ответу после того, как стало известно, что личные данные почти 90 миллионов человек попали в руки третьим лицам.

«Мы не приняли мер для защиты от злоупотреблений. Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», — раскаивается основатель Facebook перед сенаторами. Его слова приводит RT.

Как выяснилось, доступ к данным пользователей несколько лет назад получили разработчики приложения для Facebook. Людям предлагали пройти незамысловатый тест, по результатам которого составлялся психологический портрет. Все, что нужно было сделать, — предоставить доступ к странице в соцсети.

«Если мы где-то регистрируемся с помощью соцсетей или получаем таким путем доступ к какому-то ресурсу, необходимо понимать: в этот момент мы предоставляем создателям интернет-площадок свои персональные данные, — рассказывает Федеральному агентству новостей интернет-эксперт, автор Telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин. — Для этого такие приложения и разрабатываются. Отучить миллионы пользователей реагировать на них невозможно. Остается только предупредить: когда вы авторизуетесь где-то, оформляете подписку, информацию о вас собирают, анализируют. И неясно, каким образом ее потом используют. Я бы посоветовал не оставлять где попало «цифровые следы». То есть бездумно не ставить лайки, не делать репосты и не писать комментарии. Все это показывает отношение человека к той или иной публикации и тоже может быть принято к сведению».

На слушаниях в сенате Марк Цукерберг отметил: информацию о пользователях у фирмы-создателя приложения выкупила компания Cambridge Analytica. Чтобы в дальнейшем использовать данные для разработки действенной рекламы во время агитационной кампании Дональда Трампа. Сообщается, что основателям Facebook, об этом стало известно еще три года назад, но тогда об утечке предпочли умолчать.

Теперь, по словам Цукерберга, разработчикам приложений информации будет предоставляться меньше. Миллиардер также заверил: сейчас проводится расследование, и эксперты проверяют все ресурсы, которые имели доступ к данным пользователей Facebook.

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