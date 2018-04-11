Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год
Технологии
Цукерберг считает себя виновником утечки данных пользователей Facebook
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

    16:12  11 Апреля 2018
    53

    Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины на транзит 40 млрд кубометров газа в год

    В среду украинский министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Киев будет настаивать на том, чтобы транзит российского газа через Украину сохранился в объеме не менее 40 млрд кубометров в год, а не в объеме в 10-15 млрд кубометров, как ранее предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, Киеву не на что надеяться.

    Как заметил глава Минэнерго Украины, его страна не пойдет на объемы транзита российского газа в Европу, предложенные «Газпромом», «потому что для Украины они будут экономически невыгодными».

    «То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа», — объяснил Игорь Насалик, добавив при этом, что Еврокомиссия обещала Киеву помочь сохранить транзит газа через Украину.

    Его слова подтвердил главный редактор журнала «Газпром», глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

    «Министр Насалик прав. По итогам прошлого года транзит российского газа через Украину составил 93 млрд кубометров , а если он снизится до 10-15 млрд кубометров, то практически всю украинскую газовую систему придется закрывать. Но надо понимать, что она рассчитана также и на внутреннее потребление газа на Украине. Придется потребителей отключать, что ли? Или вкладывать деньги в строительство этих соединительных газопроводов? Там действительно большие деньги придется потратить, с учетом того, что система уже старая и изношенная», — отметил Сергей Правосудов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Эксперт подчеркнул, что у Украины много проблем, а выбора как такового — нет.

    «Украинский маршрут должен быть более выгодным и эффективным для транзитёра, то есть для «Газпрома». А сейчас он, наоборот, самый невыгодный. Транзит газа в Европу по территории Украины обходится «Газпрому» процентов на 20, а то и больше, чем по «Северному потоку». И здесь нет никакой политики, это чистая экономика», — пояснил Сергей Правосудов.

    Директор Института национальной энергетики отметил, что Европейская комиссия не может помочь Украине сохранить транзит российского газа на уровне 40 млрд кубометров в год, как она мечтает.

    «Еврокомиссия не может повлиять на международные проекты, она может регулировать проекты, которые реализуются только на территории Евросоюза. То есть она может повлиять на продолжение «Северного потока-2» — газопровод Eugal. Так что пусть говорят что угодно, но отношения к нам Еврокомиссия не имеет. Киеву не на что надеяться», — заключил эксперт.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #алексей миллер #игорь насалик #газпром #северный поток - 2 #сергей правосудов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом

      16:03 11 Апреля 2018 45
      Читать
      14:16
      Сегодня

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»
      11:21
      Сегодня

      От «Балтстроя» требуют вернуть 20 млн рублей аванса на реставрацию Соловков

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 972

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      6994

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      830

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      2788

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1092
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      16:12   11 Апреля 2018
      53
      Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

      Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

      15:04   11 Апреля 2018
      15400
      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      14:54   11 Апреля 2018
      10575
      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      14:40   11 Апреля 2018
      888