Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

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В среду украинский министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Киев будет настаивать на том, чтобы транзит российского газа через Украину сохранился в объеме не менее 40 млрд кубометров в год, а не в объеме в 10-15 млрд кубометров, как ранее предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, Киеву не на что надеяться.

Как заметил глава Минэнерго Украины, его страна не пойдет на объемы транзита российского газа в Европу, предложенные «Газпромом», «потому что для Украины они будут экономически невыгодными».

«То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа», — объяснил Игорь Насалик, добавив при этом, что Еврокомиссия обещала Киеву помочь сохранить транзит газа через Украину.

Его слова подтвердил главный редактор журнала «Газпром», глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Министр Насалик прав. По итогам прошлого года транзит российского газа через Украину составил 93 млрд кубометров , а если он снизится до 10-15 млрд кубометров, то практически всю украинскую газовую систему придется закрывать. Но надо понимать, что она рассчитана также и на внутреннее потребление газа на Украине. Придется потребителей отключать, что ли? Или вкладывать деньги в строительство этих соединительных газопроводов? Там действительно большие деньги придется потратить, с учетом того, что система уже старая и изношенная», — отметил Сергей Правосудов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Эксперт подчеркнул, что у Украины много проблем, а выбора как такового — нет.

«Украинский маршрут должен быть более выгодным и эффективным для транзитёра, то есть для «Газпрома». А сейчас он, наоборот, самый невыгодный. Транзит газа в Европу по территории Украины обходится «Газпрому» процентов на 20, а то и больше, чем по «Северному потоку». И здесь нет никакой политики, это чистая экономика», — пояснил Сергей Правосудов.

Директор Института национальной энергетики отметил, что Европейская комиссия не может помочь Украине сохранить транзит российского газа на уровне 40 млрд кубометров в год, как она мечтает.

«Еврокомиссия не может повлиять на международные проекты, она может регулировать проекты, которые реализуются только на территории Евросоюза. То есть она может повлиять на продолжение «Северного потока-2» — газопровод Eugal. Так что пусть говорят что угодно, но отношения к нам Еврокомиссия не имеет. Киеву не на что надеяться», — заключил эксперт.

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