Telegram попросил суд перенести начало процесса о блокировке

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Москва, 11 апреля. Юристы Telegram обратились в Таганский суд Москвы с просьбой перенести начало процесса о блокировке с 12 апреля.

«Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться», — сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram-канале.

Он отметил, что Рамиль Ахметгалиев будет представителем Telegram в суде.

«Беседа, в целом, довольно формальная стадия, суд назначит дату предварительных слушаний или рассмотрения по существу», — отметил юрист.

Ранее Роскомнадзор обратился с иском в Таганский районный суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России, о чем также сообщили в пресс-службе ведомства. Советник президента России по интернету Герман Клименко выразил мнение, что судебное решение о блокировке мессенджера приведет к его краху в РФ. Иск Роскомнадзора, требующего заблокировать мессенджер Telegram, в среду принят к рассмотрению Таганским судом Москвы.

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