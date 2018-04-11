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Апелляционный суд в Гааге отменил оправдательный приговор Шешелю
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    Апелляционный суд в Гааге отменил оправдательный приговор Шешелю

    16:04  11 Апреля 2018
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    Апелляционный суд в Гааге отменил оправдательный приговор Шешелю

    Москва, 11 апреля. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов признала виновным в совершении военных преступлений на территории бывшей Югославии лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и отменила ранее вынесенный ему оправдательный приговор. 

    «Подсудимый признан виновным по пунктам обвинения 1,10 и 11 за подстрекательство и призывы к депортации, гонения как преступления против человечности», — зачитал приговор председательствующий судья Теодор Мерон.

    Согласно вердикту, Шешелю было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему срок, проведенный в заключении ранее, с 14 февраля 2003 года.

    Напомним, МОМУТ начал рассмотрение апелляции прокуратуры Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в декабре 2017 года. МТБЮ принял решение обжаловать приговор Шешелю после того, как лидер сербских роадикалов был оправдан в 2016 году. Прокуратура требовала назначить Шешелю наказание в виде 28 лет тюремного заключения.

    Воислав Шешель провел в предварительном заключении более 10 лет. Осенью 2014 года суд ООН принял решение освободить его из камеры в Гаагской тюрьме по «непреодолимым гуманитарным причинам». Среди них – онкологическое заболевание, которым страдал Шешель, а также его пожилой возраст. Шешель обвинялся в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе вооруженных столкновений на территории бывшей Югославии в 1991–1993 годах.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #суд #югославия #гаага #шешель #военные преступления
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