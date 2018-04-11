Голодец рассказала, что будет с социальными обязательствами на фоне падения рубля

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Москва, 11 апреля. Падение курса рубля никак не скажется на исполнении социальных обязательств, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Мы это не обсуждаем», — сказала Голодец, отвечая на вопрос журналиста.

Она также отметила, что рост цен на лекарства ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о действиях Кремля в связи с ослаблением курса рубля. В частности, пресс-секретарь ризвал дождаться решений правительства страны об экономической политике.

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