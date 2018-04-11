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Экономика
Голодец рассказала, что будет с социальными обязательствами на фоне падения рубля
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    Голодец рассказала, что будет с социальными обязательствами на фоне падения рубля

    16:22  11 Апреля 2018
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    Голодец рассказала, что будет с социальными обязательствами на фоне падения рубля

    Москва, 11 апреля. Падение курса рубля никак не скажется на исполнении социальных обязательств, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

    «Мы это не обсуждаем», — сказала Голодец, отвечая на вопрос журналиста.

    Она также отметила, что рост цен на лекарства ждать не стоит.

    Ранее сообщалось, что Песков рассказал о действиях Кремля в связи с ослаблением курса рубля. В частности, пресс-секретарь ризвал дождаться решений правительства страны об экономической политике.

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    Автор: Дима Оленин
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #голодец #курс #рубль
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