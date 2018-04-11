Названы самые популярные смартфоны у россиян

В закладки

Москва, 11 апреля. Самыми популярными смартфонами у россиян в 2018 году стали продукты Apple. Об этом свидетельствует статистика покупок, собранная сервисом бесплатных объявлений «Юла».

Согласно данным сервиса, в первом квартале текущего года продажи смартфонов выросли на 3%. В «пятерку» самых продаваемых моделей вошли смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony.

Самой популярной моделью стал iPhone 5s со стоимостью 7,3 тысячи рублей. Дальше идет iPhone 6. Его средняя стоимость — 12,9 тысяч рублей. На третье место попал iPhone 5 за 5,4 тысячи рублей.

Самым дорогим смартфоном признан iPhone X за 47 тысяч рублей, самым дешевым — Nokia 105 за 680 рублей.

Отмечается также, что за первый квартал 2018 года стоимость мобильных телефонов снизилась на 4%.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.