Не бойся собаки, что лает: стоит ли всерьез воспринимать ракетные угрозы Трампа

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Нужно ли всерьез рассматривать заявление президента США Дональда Трампа относительно американских ракет, которые якобы вот-вот полетят в сторону Сирии, или это тот случай, когда верна поговорка: «Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит, да хвостом виляет». С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к военному эксперту, политологу Андрею Кошкину. Кошкин рассмотрел два сценария дальнейшего развития событий.

«Думаю, это следствие того, что ранее Трамп взял тайм-аут в 48 часов, и в течение этих 48 часов он должен был высказаться, — отметил эксперт. — Вот сегодня и прозвучало одно из его высказываний, которое привлекло весь мир. Это высказывание, конечно, не создает условия для стабилизации ситуации. Наоборот, оно обостряет ситуацию на Ближнем Востоке и конкретно вокруг Сирии. Но есть некая закономерность — если человек что-то говорит, проговаривает, то вряд ли он будет это делать. Но это оптимистический прогноз. Надо учитывать, что, скорее всего, Трамп действительно рассматривает некий проект нанесения ударов по объектам, которые не охраняют ракетно-зенитные комплексы России, и где нет военнослужащих российского Центра по примирению сторон. И к этому надо быть готовыми».

При этом американцам надо учитывать, что все важные сирийские объекты достаточно хорошо защищены, отметил Андрей Кошкин.

«Но надо не забывать, что там есть средства ПВО С-75, С-120 и С-200, которые пару дней назад поразили пять из восьми ракет, выпущенных двумя истребителями Израиля — это высокий коэффициент поражения ракет «воздух-поверхность». Наши военные, я больше чем уверен, находятся в высокой степени готовности, а их мастерство и качество нашего вооружения достаточны для того, чтобы решить все вопросы по обеспечению безопасности и территориальной целостности Сирии в соответствии с нашими договоренностями с официальным Дамаском».

Ранее в официальном Twitter президента США Дональда Трампа появилась запись, которая явилась ответом на заявления России по поводу возможного американского ракетного удара по Сирии. Своим твитом Трамп дал понять, что атака на Сирию может состояться, и призвал Москву готовиться.

«Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые», — написал Трамп в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Впрочем, следующие записи американского президента носили уже менее воинственный характер.

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