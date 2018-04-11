Украина рассчитывает вести диалог с НАТО на высшем уровне

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Киев, 11 апреля. Киев надеется разблокировать диалог с НАТО на высшем уровне, заявил в среду вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Надеюсь, что совместными усилиями и в НАТО, и на двустороннем уровне мы выйдем на разблокирование диалога на высшем уровне между Украиной и альянсом. Хочу напомнить, что, несмотря на эти трудности, мы взаимодействуем с НАТО абсолютно полноценно», — цитируют ее украинские СМИ.

Напомним, что ранее Венгрия заявила о намерении заблокировать участие Украины во встрече стран ЕС на уровне министров обороны, которая состоится в апреле, а также в саммите «Украина — НАТО» в июле. Поводом послужил украинский законопроект «Об образовании», который переводит все учебные заведения на украинский язык в обязательном порядке.

Примечательно, что даже на Украине не все верят в возможность примкнуть к военному блоку НАТО. По словам посла Украины в Белоруссии Романа Бессмертного, стране до натовских стандартов «как черепахе до Луны».

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