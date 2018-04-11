Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа
Москва, 11 апреля. Депутат Государственной думы Николай Валуев со свойственным ему спокойствием воспринял воинственные заявления американского президента Дональда Трампа.
Николай Валуев постоянно, по его словам, следит за раскручивающейся в СМИ истерией вокруг надуманной химической атаки в Сирии. Но «опасения по поводу начала третьей мировой войны» вызывают у депутата лишь улыбку.
Напомним, президент США Дональд Трамп сначала рекомендовал России приготовиться к прилету «умных» ракет в Сирии, а через некоторое время публично посетовал, что отношения с Россией стали хуже, чем во время холодной войны, и задался вопросом, «не стоит ли остановить гонку вооружений».
«Считаю, что Трамп ведет политическую игру, желая набрать побольше козырей в преддверии встречи на высоком уровне с нашим президентом Владимиром Путиным, — говорит Валуев. — Плюс прощупывание реакции всех и вся вокруг на предмет лояльности или страха, готовности идти в ногу или идти против него».
По словам Валуева, Запад в лице своих лидеров в последние годы регулярно демонстрирует «абсолютное пренебрежение к здравому смыслу и логике, которую они сами якобы так любят»
«Тут и заседание Совбеза ООН, «дело Срипаля» — не буду перечислять далее, так как уже оскомину все это набило. И, главное, все понимают, в чем дело. Россия должна, на мой взгляд, действовать уверенно, расчетливо и прагматично. Словом, так, как она это умеет».