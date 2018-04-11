Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

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Москва, 11 апреля. Депутат Государственной думы Николай Валуев со свойственным ему спокойствием воспринял воинственные заявления американского президента Дональда Трампа.

Николай Валуев постоянно, по его словам, следит за раскручивающейся в СМИ истерией вокруг надуманной химической атаки в Сирии. Но «опасения по поводу начала третьей мировой войны» вызывают у депутата лишь улыбку.

Напомним, президент США Дональд Трамп сначала рекомендовал России приготовиться к прилету «умных» ракет в Сирии, а через некоторое время публично посетовал, что отношения с Россией стали хуже, чем во время холодной войны, и задался вопросом, «не стоит ли остановить гонку вооружений».

«Считаю, что Трамп ведет политическую игру, желая набрать побольше козырей в преддверии встречи на высоком уровне с нашим президентом Владимиром Путиным, — говорит Валуев. — Плюс прощупывание реакции всех и вся вокруг на предмет лояльности или страха, готовности идти в ногу или идти против него».

По словам Валуева, Запад в лице своих лидеров в последние годы регулярно демонстрирует «абсолютное пренебрежение к здравому смыслу и логике, которую они сами якобы так любят»

«Тут и заседание Совбеза ООН, «дело Срипаля» — не буду перечислять далее, так как уже оскомину все это набило. И, главное, все понимают, в чем дело. Россия должна, на мой взгляд, действовать уверенно, расчетливо и прагматично. Словом, так, как она это умеет».

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