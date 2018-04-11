«Наслаждайся сроком, второго не будет»: американцы ответили на заявления Трампа об ударе по Сирии

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Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии. Его сообщения о новых и «красивых» ракетах вызвали настоящую бурю среди американцев. В многочисленных ответах к записи Трампа в Twitter микроблогеры усомнились в адекватности национального лидера, заявив, что он ведет себя как ребенок с коробкой игрушек.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные!» — написал Трамп.

Подписчики президента оставили тысячи ответов к этому сообщению, однако большинство из них оскорбляют Трампа и советовуют принять лекарства.

«Ты спятил, дружище?», «Успокойся и прими лекарство, леди», «Остынь», «Займись своими делами», — пишут американцы. Кроме того, некоторые из низ либо выразили сожаление, что голосовали за Трампа, либо предупредили, что его нынешний президентский срок будет последним.

Enjoy your 4 year term, there will not be a second ..CHILD!!! — Valentina Ribeiro (@valen_ribeiro) April 11, 2018

You are so bipolar! One tweet threatens Russia and the next one says that we have to have a better relationship with Russia. So which one is it dumbass? #SenilePresident — Resist Hypocrisy (@resisthypocrisy) April 11, 2018

Fool. — Donna Triumph (@facttrumpstrump) April 11, 2018

ARE YOU OUT OF YOUR FUCKING MIND? — joey (@joeycadre) April 11, 2018

Многие предположили, что Трамп «выжил из ума» и впал в детство. «Вам, что? 8 лет?», — возмутился один из участников обсуждения. Похожее мнение высказал и другой участник обсуждения, заметив, что Трамп ведет себя, как мальчик, который играет с коробкой с игрушек, не понимая, что речь идет об угрозе, которой подвергаются ни в чем неповинные люди.

Еще одним популярным комментарием стал тревожный вопрос о том, можно ли расценивать этот твит, как объявление войны России. «Это вы так теперь войну объявляете в Twitter», — всполошились американцы.

You're declaring war on twitter? Hey @TwitterSupport ... — NorwegianViking (@norwegian76) April 11, 2018

Jesus Christ did you just declare war via Ur tweet? — ???????????????? (@ALEX_Bytes) April 11, 2018

Отметим, что среди комментаторов были жители и других стран. Так, пользователь из Израиля пожелал Штатам удачи, а вот микроблогер из Швеции заявил, что у Трампа нет никакого права атаковать другие страны, основываясь на абсолютной лжи. «Надеюсь, Россия выкинет вас оттуда», — заметил он.

You have absolutely no mandate to attack other countries based on completely obvious lies. I seriously hope the Russians kick your ass to pieces if you do anything like that. — Martin Sv (@m96gra) April 11, 2018

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя ранее предупредил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии. В МИД РФ сообщения о "химатаке" в Гуте назвали информационным вбросом, напомнив, что российские военные еще 13 марта сообщали о том, что в пригороде Дамаска готовится провокация с применением запрещенного оружия.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к объективному расследованию инцидента в Гуте, заметив, что пока российская сторона вынуждена основываться в своих суждениях «на слухах и пустых сообщениях СМИ».

«В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации с тем, чтобы появились действительно заслуживающие доверия данные», — подчеркнул он.

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