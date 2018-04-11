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#Соцсети
«Наслаждайся сроком, второго не будет»: американцы ответили на заявления Трампа об ударе по Сирии
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    «Наслаждайся сроком, второго не будет»: американцы ответили на заявления Трампа об ударе по Сирии

    16:28  11 Апреля 2018
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    «Наслаждайся сроком, второго не будет»: американцы ответили на заявления Трампа об ударе по Сирии

    Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии. Его сообщения о новых и «красивых» ракетах вызвали настоящую бурю среди американцев. В многочисленных ответах к записи Трампа в Twitter микроблогеры усомнились в адекватности национального лидера, заявив, что он ведет себя как ребенок с коробкой игрушек.

    «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные!» — написал Трамп.

    Подписчики президента оставили тысячи ответов  к этому сообщению, однако большинство из них оскорбляют Трампа и советовуют принять лекарства.

    «Ты спятил, дружище?», «Успокойся и прими лекарство, леди», «Остынь», «Займись своими делами», — пишут американцы. Кроме того, некоторые из низ либо выразили сожаление, что голосовали за Трампа, либо предупредили, что его нынешний президентский срок будет последним.

    Многие предположили, что Трамп «выжил из ума» и впал в детство. «Вам, что? 8 лет?», — возмутился один из участников обсуждения. Похожее мнение высказал и другой участник обсуждения, заметив, что Трамп ведет себя, как мальчик, который играет с коробкой с игрушек, не понимая, что речь идет об угрозе, которой подвергаются ни в чем неповинные люди.

    Еще одним популярным комментарием стал тревожный вопрос о том, можно ли расценивать этот твит, как объявление войны России. «Это вы так теперь войну объявляете в Twitter», — всполошились американцы.

    Отметим, что среди комментаторов были жители и других стран. Так, пользователь из Израиля пожелал Штатам удачи, а вот микроблогер из Швеции заявил, что у Трампа нет никакого права атаковать другие страны, основываясь на абсолютной лжи. «Надеюсь, Россия выкинет вас оттуда», — заметил он.

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя ранее предупредил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии. В МИД РФ сообщения о "химатаке" в Гуте назвали информационным вбросом, напомнив, что российские военные еще 13 марта сообщали о том, что в пригороде Дамаска готовится провокация с применением запрещенного оружия.

    Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к объективному расследованию инцидента в Гуте, заметив, что пока российская сторона вынуждена основываться в своих суждениях «на слухах и пустых сообщениях СМИ».

    «В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации с тем, чтобы появились действительно заслуживающие доверия данные», — подчеркнул он.

     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #трамп #ракеты #удар #американцы
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