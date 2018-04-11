Асимметричный удар: израильский политолог рассказал, как Россия может ответить США

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Москва, 11 апреля. В ходе телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» израильский политолог Яков Кедми заявил, что, если США нанесут авиаудар по территории Сирии, то Россия может дать асимметричный ответ.

Кедми отметил, что планы США нанести удар по Сирии явно направлены против Российской Федерации, так как российские солдаты «теоретически могут присутствовать везде, на всей территории страны».

Политолог высказал мнение, что если Вашингтон ударит по Сирии, то Россия может нанести «асимметричный удар».

«А кто сказал, что Россия должна ответить американцам именно в Сирии? А может, какая-нибудь американская подлодка в Баренцевом море пойдет на дно?» — отметил Кедми.

Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал угрожающий пост в Twitter касательно возможного ракетного удара по Сирии. Американский лидер призвал Москву готовиться: «Готовься, Россия, потому что они[ракеты]прилетят, современные и продвинутые».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность нанесение удара по Сирии в связи с тем, что якобы был нанесен удар с применением химического оружия в Восточной Гуте. При этом официальный Дамаск неоднократно заявлял, что у него нет химического оружия. Ранее все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под контролем ОЗХО.

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