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Асимметричный удар: израильский политолог рассказал, как Россия может ответить США
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    Асимметричный удар: израильский политолог рассказал, как Россия может ответить США

    16:04  11 Апреля 2018
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    Асимметричный удар: израильский политолог рассказал, как Россия может ответить США

    Москва, 11 апреля. В ходе телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» израильский политолог Яков Кедми заявил, что, если США нанесут авиаудар по территории Сирии, то Россия может дать асимметричный ответ.

    Кедми отметил, что планы США нанести удар по Сирии явно направлены против Российской Федерации, так как российские солдаты «теоретически могут присутствовать везде, на всей территории страны».

    Политолог высказал мнение, что если Вашингтон ударит по Сирии, то Россия может нанести «асимметричный удар».

    «А кто сказал, что Россия должна ответить американцам именно в Сирии? А может, какая-нибудь американская подлодка в Баренцевом море пойдет на дно?» — отметил Кедми.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал угрожающий пост в Twitter касательно возможного ракетного удара по Сирии. Американский лидер призвал Москву готовиться: «Готовься, Россия, потому что они[ракеты]прилетят, современные и продвинутые».

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность нанесение удара по Сирии в связи с тем, что якобы был нанесен удар с применением химического оружия в Восточной Гуте. При этом официальный Дамаск неоднократно заявлял, что у него нет химического оружия. Ранее все отравляющие вещества  были вывезены и ликвидированы под контролем ОЗХО.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #трамп #кедми
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