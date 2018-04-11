Захарова об идее Трампа остановить гонку вооружений: Есть предложение, с чего начать

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Москва, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп предложил на своей странице в Twitter остановить гонку вооружений. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила ему в Facebook.

«Твиттер Трампа продолжает, — заметила российский дипломат. — Нет повода сдерживать свой Фейсбук».

Она напомнила своим подписчикам, что ранее угрожавший ракетами России Трамп внезапно призвал в социальной сети прекратить гонку вооружений.

«Отличная идея! — ответила ему Захарова. — Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского».

В сентябре прошлого года Россия завершила ликвидацию химоружия на территории страны. Полное и безопасное уничтожение Россией химического оружия было официально зафиксировано международной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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