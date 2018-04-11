Давайте тундру засыпать мусором: Жириновский предложил решение проблемы свалок в РФ

В закладки

Москва, 11 апреля. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил засыпать мусором тундру. По мнению политика, отходы надо вывозить туда, где никто не живет.

«Такая огромная страна, давайте вывозить мусор туда, где никто не живет. Давайте тундру засыпать этим мусором. Там некому проводить митинги, туда не поедет московская оппозиция, не доберутся ни на оленях, ни пешком. В тундру направьте весь мусор», — предложил лидер ЛДПР.

Жириновский призвал чиновников выйти из кабинетов и решить проблему.

«В нашей стране вдруг некуда положить мусор — это наивность такая. Видимо, чиновники сидят в кабинетах и не могут спуститься», — подчеркнул он.

В качестве примера решения проблемы политик привел мусороперерабатывающие заводы в европейских странах, пишет «Газета.Ru».

«Швеция ждет мусор из других стран», — заявил Жириновский.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил превратить переработку мусора в доходное предпринимательство.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.