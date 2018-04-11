Несомненный плюс войны. Колонка Руслана Мармазова

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Авторы жутко любят, когда они что-то такое написали, чаще всего гениальное, а оно возьми и сбудься через какое-то время. Это же отличный, желанный повод для самоцитаты и замечания с плохо скрываемым удовольствием, мол, а я вам говорил. Типа, такой весь из себя прозорливец или, как минимум, громадного масштаба аналитик и прогнозист. Разумеется, если написал, а все пошло вовсе не так, как предсказывалось, можно на этом и не акцентировать внимания. Никто не заметит и не вспомнит. Удобно.

Точка раздражения

Себя я к любителям самоцитат не отношу. И ведь не от маниакальной скромности, а из-за вульгарной бессистемности в творчестве, лени и еще скверной памяти на собственные тексты. Архивы статей не веду (это плохо и не очень правильно, но таков факт), а иной раз кто-то процитирует мой материал, я и в удивление впадаю. Мол, надо же, это я написал, оказывается, хм…

В общем, сегодня случай исключительный. Вот, что я написал в июле 2016 года для Федерального агентства новостей: «Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы уяснить, что армии НАТО вполне готовы развязать войну с Россией. Точнее, если уж по большому счету, война давно идет. Просто пока она находится в ментальной сфере, не вошла в свою горячую стадию. Но произойти качественный переход может в любую секунду… Больше того, не будь Россия так велика, что делает удар по ней чисто технически сложным, и не имей она ядерного оружия, войска НАТО уже давно бы наводили свой сомнительный порядок на этой территории...

Дело в том, что у России имеется два жутко раздражающих Запад фактора, которые делают агрессию извне лишь вопросом времени — это относительно самостоятельная позиция в мире и богатые залежи энергоносителей. Ливию и Ирак аналогичные показатели сгубили. А чем Россия в этом смысле отличается от них? Так, а вот выше же и сказано: масштабами и ракетами. Кстати, для удара НАТО иной раз довольно одной независимой позиции, даже и без закромов полезных ископаемых. Югославию помните? Была когда-то такая страна…»

Материал тогда получил определенный резонанс в социальных сетях. Причем многие реагировали примерно так: «Это уж слишком. Неужели не понятно, что никто не пойдет на конфронтацию, потому что это повлечет за собой обмен ядерными ударами, то есть конец истории человечества? Кто в такое может поверить?» Простите, но меня такая точка зрения раздражает до чрезвычайности.

От бреда до реальности — один курок

Вполне вероятно, дело в том, что я родом из Донецка. И мой родной город уже четвертый год систематически уничтожают бывшие соседи по стране. А я, знаете ли, великолепно помню времена, когда слышалось аналогичное бухтение: «Ну, неужели кто-то думает, что может дойти до войны в Донбассе? Бред!»

Потом бред удивительно быстро трансформировался в реальность. По Донецкому аэропорту был нанесен ракетный удар с воздуха. Просто-таки прилетел украинский самолет и врезал по недавно построенному сооружению. Да ладно по зданию, удар был по сердцам нанесен, по мозгам. Правда, заодно и наступило определенное протрезвление.

Да-да-да, представьте себе, украинские ВВС запросто и без совестливой рефлексии могут бомбить города Донбасса, с их самыми что ни на есть мирными жителями. В Луганске это и случилось даже. А если бы тогда не удалось оперативно закрыть небо от военной авиации, так регион лежал бы полностью в руинах, а жертвы исчислялись бы сотнями тысяч. Кто это видел, знает, помнит, того не надо убеждать в том, что переход от фантастического, казалось бы, сюжета к страшной действительности — мизерен. Он исчисляется одним нажатием курка или гашетки. Только что буквально невозможно было поверить, а вот, извольте наблюдать руины и хоронить убитых.

Пример Донбасса для меня самый болезненный, потому что касающийся лично. Но таких случаев в недавней даже истории хватает с лихвой. Конечно же, никто не мог подумать, что американские самолеты будут бомбить кварталы в самой середке Европы. И что сделали с Белградом? Точно знаю, сербов сегодня совершенно не надо убеждать, что аналогичная судьба при определенных раскладах, разумеется, может ждать любую страну, на которую позарился коллективный Запад. Россию тоже!

И сирийцев не придется уговаривать, и иракцев, ливийцев, вьетнамцев. Они эту технологию прочувствовали на собственной шкуре. А, скажите на милость, реальной ли выглядела ядерная бомбардировка Японии в 1945 году? Нет, конечно. Полнейший бред. Но Хиросиму и Нагасаки стерли с лица земли на всякий случай. Точнее, для устрашения прочей планетарной публики.

Знания цвета хаки

Сегодня США и Россия подошли как никогда близко к прямому столкновению. Ничего подобного со времен Карибского кризиса не наблюдалось. Большая война стала просто-таки осязаема. Точнее, повторю тезис из начала статьи, она уже идет. Просто еще не все силы и средства в нее включены. И если кто-то скажет вам, что критическое развитие ситуации невозможно и приведет кучу высоколобых аргументов в пользу своей версии, смело плюньте в глаза его бесстыжие. Возможно все, вплоть до самого страшного.

Причем вариант, что ситуация рассосется, как было в старые добрые карибские времена, не сильно подходит. Тогда американцев отыграть чуть назад заставило только одно обстоятельство — война вызрела прямо у них под боком — советские ракеты уже были на Кубе.

А хладнокровно и жестоко распоряжаясь чужими жизнями, Штаты удивительно чутки и внимательны к себе любимым. Сегодня же жуткое варево закипает вдали от Америки, так что наши враги (никакие не оппоненты или соперники, тем более не партнеры — именно враги) могут позволить себе безудержную свободу. Потому как совершенно уверены в своей неуязвимости. Великобритания, скажем, не так убеждена, вот и действует с несколько большей опаской.

В войне нет ничего хорошего. Она отвратительна и мерзка. Но все же, один немаловажный плюс в этом явлении имеется. С первым выстрелом, первым ударом, первыми потерями иллюзии испаряются. И включается целый набор полезных знаний с военной окраской, цвета хаки. Например, что враг беспощаден, и рассчитывать на его гуманизм не приходится. Что люди делятся строго на своих и чужих, а с полутонами тут сложно. Что победа всего одна. Что выигрывает тот, кто сильней, решительней, инициативней. Что мир — чудесен и замечателен, особенно после войны. И после победы, разумеется. Важно просто до этого дожить.

Уж поверьте, это я вам как дончанин говорю.

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