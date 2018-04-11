Власти США не хотели отдавать Гагарину и Титову наследство миллионерши из-за «гонки вооружений»

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Москва, 11 апреля. Американские власти не хотели отдавать российским космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову наследство, которая оставила им миллионерша из США Гликерия Роджерс, заявляя, что эти деньги в СССР якобы потратят на гонку вооружений.

Каждому из космонавтов Роджерс завещала по три тысячи долларов. Долгое время история наследства оставалась неизвестной, однако расследовать ее удалось блогерам Spivaki – Григорию и Виктории Спивак, которые раньше жили в Башкирии, а затем переехали в Лондон, пишет «Комсомольская правда».

Несмотря на то, что для миллионерши данная сумма была незначительной, по словам историка космонавтики Александра Песляка, чтобы заработать три тысячи долларов, советскому послу в США нужно было работать 7,5 месяца.

Однако переслать завещанные шесть тысяч долларов в СССР американские власти не торопились, утверждая, что деньги до Гагарина и Титова якобы не дойдут, потому что ЦК КПСС присвоит их себе и пустит на гонку вооружений. Чтобы получить наследство, космонавтам пришлось обратиться за помощью к адвокату Ирвину Гостину.

Тяжба длилась два года, в итоге Гостину удалось защитить Гагарина и Титова. О победе советских космонавтов в тяжбе сообщила калифорнийская газета Independent Press Telegram. Полученные средства Гагарин и Титов решили перенаправить детям из Звездного городка. Соответствующие заявления они направили в Инюрколлегию. Отмечается, что деньги детским садам выплачивались вплоть до 1990-х годов.

Напомним, ранее стало известно, что в Белграде из-за жалоб местных жителей демонтировали недавно установленный странный памятник Юрию Гагарину.

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