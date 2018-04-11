«Десять лет каторги»: Жириновский предложил способ «вдохновлять» писателей

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Москва, 11 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошутил на тему, как «вдохновить» писателей на эпохальные произведения. Он предложил предложил посадить литераторов в тюрьму.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. Владимир Жириновский в ходе отчета прокомментировал, как подтолкнуть писателей к созданию шедевров.

«Достоевский, почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях», — сказал российский парламентарий.

Он в шутку предложил посадить в тюрьму всех писателей, чтобы создавали эпохальные произведения. Жириновский считает, что творческие люди нуждаются в трагедии для раскрытия своего потенциала.

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