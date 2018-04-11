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Москва, 11 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал США не воспринимать порядочность России как слабость. Москва не потерпит подлые методы политической работы, добавил парламентарий.

«Нельзя воспринимать порядочность как слабость. А власти США, по-видимому, считают, что наша порядочность является слабостью, это не так», — сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Он подчеркнул, что Россия всегда выстраивала отношения с другими странами на основе дружбы и партнерства без двойных стандартов. Москва также не вмешивается в суверенные дела других государств. Володин отметил, что власти РФ не потерпят «подлые методы политической работы», а также недружественные шаги. Парламентарий отметил, что Москва сделает все, чтобы им противостоять.

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