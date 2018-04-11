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Володин посоветовал США не воспринимать порядочность России как слабость
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    Володин посоветовал США не воспринимать порядочность России как слабость

    16:58  11 Апреля 2018
    162

    Володин дал совет США не воспринимать порядочность России как слабость

    Москва, 11 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал США не воспринимать порядочность России как слабость. Москва не потерпит подлые методы политической работы, добавил парламентарий.

    «Нельзя воспринимать порядочность как слабость. А власти США, по-видимому, считают, что наша порядочность является слабостью, это не так», — сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.

    Он подчеркнул, что Россия всегда выстраивала отношения с другими странами на основе дружбы и партнерства без двойных стандартов. Москва также не вмешивается в суверенные дела других государств. Володин отметил, что власти РФ не потерпят «подлые методы политической работы», а также недружественные шаги. Парламентарий отметил, что Москва сделает все, чтобы им противостоять.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #володин
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