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Москва, 11 апреля. Член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев ответил на заявление польского политолога Зигмунта Дзенчаловски, предположившего, что новые антироссийские санкции США приведут к изоляции РФ.

Дискуссия разгорелась в эфире программы «60 минут».

«США только сейчас ввели серьезные санкции, чтобы заставить ваш госдолг завести Россию в пропасть», — посулил России «пропасть» Дзенчаловски.

Лосев напомнил поляку, что российский государственный долг — это «капля в море», особенно по сравнению с госдолгом США.

«Посмотрите статистику Банка России, кто кому чего должен. Это не Россия должна миру, а мир должен России. Наш госдолг – это капля в море того, что должны нам», — объяснил Лосев.

Напомним, ранее США объявили о введении новых санкций против крупных российских бизнесменов и высокопоставленных официальных лиц. Эксперты не исключают, что Вашингтон не остановится и вскоре последуют ограничения на финансовые операции, связанные с госдолгом РФ.

В комментарии для Федерального агенства новостей сенатор Владимир Джабаров заявил, что России «не стоит беспокоиться по этому поводу».

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