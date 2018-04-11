Путин посетит реконструированный павильон «Космос» в День космонавтики

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Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, посетит реконструированный павильон «Космос» (ВДНХ), сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посмотрит спускаемый модуль космического аппарата «Восток-1», на котором приземлялся Гагарин после первого в истории полета человека в космос, макеты модулей станции «Мир» в натуральную величину, грузовой космический корабль «Прогресс» и другие экспонаты.

Отметим, что центр «Космонавтика и авиация», который расположен внутри павильона «Космос», был создан правительством Москвы, госкорпорацией Роскосмос и Ростех.

День космонавтики в России празднуется ежегодно 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в истории совершил орбитальный облет Земли. Полет продолжался 108 минут. В 1962 году Президиум Верховного Совета СССР установил государственный праздник — День космонавтики. Примечательно, что инициатором праздника стал второй космонавт СССР — Герман Титов.

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