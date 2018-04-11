Володин предложил Медведеву правильный ответ на «хамство» США

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Москва, 11 апреля. Россия должна принять ответные меры в отношении США за введение санкций против российских компаний. С соответствующим призывом обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Так, выступая от фракции «Единая Россия» при обсуждении отчета правительства РФ в Государственной думе, Володин отметил, что России пора дать ответ США на создание препятствий для работы российского бизнеса, «на неприкрытый лоббизм США своих интересов», на хамское поведение со стороны американцев.

«И в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США, которую они к нам импортируют», — подчеркнул Володин.

Напомним, ранее Медведев заявил, что в США и Европе России упорно навязывают роль врага вопреки здравому смыслу. Глава российского кабмина указал на то, что нашу страну стараются выдавить из мировой экономики и политики.

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