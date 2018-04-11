В НАТО проходят активные консультации из-за ситуации в Сирии — источник

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Брюссель, 11 апреля. В настоящее время представители стран-членов НАТО проводят консультации в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Сирии. Об этом заявил источник — представитель миссии одной из стран НАТО в Брюсселе.

«Союзники по НАТО проводят активные дипломатические консультации по оценке ситуации вокруг Сирии», — сообщил источник ТАСС.

Напомним, после обвинений США в адрес Дамаска вокруг Сирии сложилась крайне взрывоопасная международная обстановка. Ряд западных стран, и в первую очередь Соединенные Штаты, обвинили Дамаск в применении химического оружия в сирийском городе Дума. Между тем, никаких доказательств того, что химоружие было применено, и в результате были жертвы, до сих пор получено не было.

Президент Дональд Трамп, между тем, заявил, что «не исключает» применения военной силы США против Сирии — в ответ на что в России пригрозили решительным ответом.

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