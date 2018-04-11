Турчинов назвал ядерное разоружение Украины исторической ошибкой

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Киев, 11 апреля. Ядерное разоружение Украины было «исторической ошибкой». Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью украинскому изданию «Гордон». Интервью с Турчиновым появилось на сайте издания в среду, 11 апреля.

Александр Турчинов сделал вывод, который, по его мнению, многим не понравится, он назвал ядерное разоружение Украины «исторической ошибкой». Напомним, что в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан Будапештский меморандум о гарантиях безопасности.

«Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны», — заявил Турчинов.

По мнению секретаря Совета безопасности и обороны Украины, «в условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы». Турчинов отметил, что пока Украина не станет членом НАТО, ей придется рассчитывать только на свои силы. Также он добавил, что вступление Украины в НАТО — «не близкая перспектива».

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