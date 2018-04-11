«Делать себе хуже не собираемся»: в МИД РФ перечислили варианты ответа на санкции США

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Москва, 11 апреля. Ответ Москвы на новые санкции со стороны Соединенных Штатов вряд ли ударит по представителям американского бизнеса, однако МИД РФ может ввести санкции против соответствующего числа американских граждан. Об этом заявил источник в МИД РФ.

Самый простой вариант ответа — запретить аналогичному количеству граждан США приезжать в Россию. Однако в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ответные санкции не затронут бизнес.

«Мы против бизнеса не действуем, — заявил источник РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве. — Могут быть и ассиметричные меры. Мы никаких вариантов ответа на враждебные действия не исключаем».

При этом, подчеркнул источник, при подготовке ответных санкций никто не спешит за временными сроками — во главу угла поставлено прагматическое содержание санкций.

«Мы стараемся к этому подходить прагматично. Надо посмотреть, насколько те или иные меры соответствуют нашим интересам. Делать хуже себе никто не собирается», — объявил источник в МИД РФ.

Напомним, объектами нового пакета санкций США стал ряд российских граждан и организаций. Санкции привели к обрушению акций «Русала» и En+ плюс, принадлежащих бизнесмену Олегу Дерипаске, и серьезной панике на российских финансовых рынках.

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