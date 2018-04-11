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Эксперт рассказал, как снижение курса рубля отразится на рынке недвижимости Петербурга
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    Эксперт рассказал, как снижение курса рубля отразится на рынке недвижимости Петербурга

    15:26  11 Апреля 2018
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    Эксперт рассказал, как снижение курса рубля отразится на рынке недвижимости Петербурга

    Санкт-Петербург, 11 апреля. Падения курса рубля коснется в первую очередь компаний-застройщиков Петербурга, считает эксперт «EXPONENTA Недвижимость» Замир Бориев

    Курс евро 11 апреля преодолел отметку в 80 рублей, доллар показал рост до 65 рублей. В экспертном сообществе считают, что это связано с введением США антироссийских санкций. 

    «Падение курса рубля не сразу, но постепенно затронет все секторы рынка недвижимости. Если смотреть краткосрочную перспективу, то здесь никаких изменений мы не увидим. Это скорее коснется застройщиков», — прокомментировал Бориев, его слова приводи InfoReactor.

    Обновленный курс рубля снизит покупательскую способность россиян. Специалист по недвижимости считает, что петербуржцы вероятно станут покупать по несколько квартир, чтобы сберечь средства. Он не исключил, что может повториться ситуация 2016 года, когда «накатила волна» переуступок.

    Переход от долевого строительства к проектному финансированию означает, что банки будут предоставлять средства девелоперам. А это повлияет на цены на недвижимость и вероятно снизит объемы застройки. Спрос на загородную недвижимость может сократиться, поскольку она воспринимается россиянами скорее как роскошь.

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #петербург #рубль #недвижимость
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