Медведев вспомнил свою бабушку, отвечая на вопрос о работающих пенсионерах

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Москва, 11 апреля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о повышении выплат работающим пенсионерам, вспомнил о собственной бабушке, которая работала сторожем, и системе, когда работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты.

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — заявил он.

Медведев добавил, что вспомнил свою бабушку, которая работала сторожем и получала пенсию в размере 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей.

По словам премьера, сейчас в России выбрана другая системе, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера.

Ранее Медведев заявил, что решения по повышению пенсионного возраста в РФ уже назрели. При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений, отметил он.

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