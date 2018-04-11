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Медведев вспомнил свою бабушку, отвечая на вопрос о работающих пенсионерах
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    Медведев вспомнил свою бабушку, отвечая на вопрос о работающих пенсионерах

    15:28  11 Апреля 2018
    157

    Медведев вспомнил свою бабушку, отвечая на вопрос о работающих пенсионерах

    Москва, 11 апреля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о повышении выплат работающим пенсионерам, вспомнил о собственной бабушке, которая работала сторожем, и системе, когда работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты.

    «Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — заявил он.

    Медведев добавил, что вспомнил свою бабушку, которая работала сторожем и получала пенсию в размере 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей.

    По словам премьера, сейчас в России выбрана другая системе, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера.

    Ранее Медведев заявил, что решения по повышению пенсионного возраста в РФ уже назрели. При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений, отметил он.

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #медведев #пенсия #бабушка
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