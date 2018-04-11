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Сирия: ВОЗ не смогла подтвердить «химатаку» в Думе
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    Сирия: ВОЗ не смогла подтвердить «химатаку» в Думе

    16:18  11 Апреля 2018
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    Сирия: ВОЗ не смогла подтвердить «химатаку» в Думе

    Женева, 11 апреля. Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язарович заявил, что ВОЗ по-прежнему не может подтвердить химатаку в сирийском городе Дума, поскольку своих представителей в пригороде Дамаска у нее нет.

    «Мы не можем этого подтвердить, потому что наших представителей там нет», — подчеркнул он.

    При этом ранее ВОЗ распространила релиз, в котором утверждалось, что после 7 апреля к врачам за помощью с признаками воздействия отравляющих веществ обратились более 500 человек.

    Язарович пояснил, что эти сведения были представлены «партнерами в сфере здравоохранения», базирующихся, в частности, в турецком Газиантепе на границе с Сирией. Отметим, что город находится на расстоянии более 470 км от Думы.

    Напомним, сообщения о том, что в Думе якобы была сброшена бомба с хлором распространили 7 апреля. США и ряд западных стран обвинили в случившемся ВВС Сирии, после президент Штатов Дональд Трамп заявил о возможной ракетной атаке по объектам армии САР в ближайшее время.

    Москва сообщения о химатаке назвала информационном вбросом, указав на отсутствие каких-либо доказательств. Целью этого вброса, как пояснили в МИД РФ, является попытка оправдать внешние удары извне, а также оправдание орудующих в Гуте боевиков.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что о готовящейся в Гуте провокации с инсценировкой химатаки в Генштабе предупреждали еще 13 марта.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #воз #атака #гута
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