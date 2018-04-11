Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

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В болгарском городе Добрич по требованию властей США арестован 29-летний Желяз Андреев. Американские власти требуют его экстрадиции по обвинению в «участии в заговоре по обману США», согласно которому он может получить до 20 лет лишения свободы. Об этом заявила представительница Главной прокуратуры Болгарии Румяна Арнаудова.

Такое суровое наказание Желяза Андреева ожидает за то, что он участвовал в выполнении заказа для гражданской авиакомпании, когда работал в колл-центре американской фирмы AW Tronics в Болгарии. Эта фирма получала заказы от авиакомпаний всего мира на запчасти, после чего находила и доставляла их заказчику со своей наценкой. Андреев поступил туда на работу в мае 2013 года, подписав трудовой договор по болгарскому законодательству. Ему и в голову не могло придти, что он должен выполнять и законодательство США.

Его подруга и коллега по работе в этой фирме Милена Здравкова утверждает, что ему поручили выполнить уже принятый заказ от крупнейшей гражданской авиакомпании Сирии — Syrian Air, а в американском требовании об экстрадиции утверждается, что он сам этот заказ принял, но это мало что меняет.

Желяз Андреев нашел заказанные запчасти в США, оттуда они были доставлены в Болгарию и затем перепроданы в Сирию. Всего таких сделок было семь. Американцы утверждают, что это были запчасти для боевых самолетов, но это явная ложь хотя бы по той простой причине, что в ВВС Сирии все боевые самолеты советского и российского производства. Болгарин и не подозревал, что США еще в 2004 году приняли закон об эмбарго против Сирии, по которому любые деловые контакты с Syrian air являются преступлением.

США наложили эмбарго, обвинив Сирию в поддержке терроризма. С тех пор прошло 14 лет, но доказательства этого так и не были представлены. Зато наоборот, появились доказательства того, что США поддерживают самую известную террористическую организацию «Аль-Каида»1 (запрещена в России — прим. ред.), закупая для нее оружие и боеприпасы в Болгарии.

После того как американским властям стало известно о сделке, компания AW Tronics прекратила свое существование. В принципе в нарушении эмбарго виноват американский продавец, но это предположительно гигантская корпорация Boeing, которая имеет своих лоббистов на всех этажах власти в Вашингтоне, и потому виновным стал Желяз Андреев. О том, что над его головой сгущаются тучи, он понял 16 марта 2018 года, когда его уволили из «Люфтганза Техник София», где он работал, на основании того, что его имя находится в «черных списках» департамента торговли США.

Когда болгарские правоохранители пришли задерживать Желяза Андреева, его не было дома. Тогда ему позвонили и попросили зайти в полицию якобы для того, чтобы уточнить его показания как свидетеля ДТП, которые он дал год назад. Желяз Андреев сам пришел в полицию 7 апреля 2018 года и был задержан на 24 часа, а на следующий день прокуратура разрешила его арест на трое суток, затем срок его ареста определит суд.

При этом, его адвокат Боян Лимберов заявил, что ему не разрешают даже встретиться с его клиентом. Кроме Желяза Андреева, заказ от Syrian air в AW Tronics выполняли еще Михаела Ненова, Любка Христова, Искрен Георгиев и Иван Сергиев. Вероятно, скоро и на них придет требование об экстрадиции, и они тоже окажутся за решеткой. А затем возможно настанет очередь работников транспортной фирмы, которая доставляла запчасти для гражданских авиалайнеров из Болгарии в Сирию.

Выдавать своих граждан по первому требованию США и, не требуя от них убедительных доказательств, становится в Болгарии традицией. Так в 2013 году был арестован, а затем отправлен в США 29-летний Ваньо Минков из Варны, который, как и Желяз Андреев, до этого никогда не был в США. Его американцы обвинили в хищении денег через Интернет.

В качестве доказательства было указано, что интернет-адрес с которого происходили хищения, был зарегистрирован на его имя. Ваньо Минков возражал, что он не идиот, чтобы воровать со своего адреса, и кроме того у него дома установлен беспроводной роутер и любой мог выйти в Интернет через его адрес, находясь в 200 метрах от его квартиры. К тому же интернет-адресов, с которых производились хищения, было 17, и они были из разных уголков Болгарии. Интересно, что похищено было 600 тысяч долларов, а обвинен он был в нанесении ущерба США в размере 6 миллионов долларов.

Ваньо Миков провел в тюрьме три года и только после этого, в конце концов, согласился заключить так называемую «сделку с правосудием»: он признал свою вину, а суд, вместо предусмотренных за это минимум 10 лет, приговорил его к 46 месяцам лишения свободы — то есть практически к тому сроку, который он уже отбыл. Таким образом, лицо американской юстиции было спасено, а Ваньо Минков вернулся осенью 2016 года в Болгарию. Без сделки он, очевидно, еще долго ждал бы справедливости в тюрьме «Эсекс каунти» в штате Нью-Джерси.

В 2012 году была задержана 35-летняя Гергана Червенкова. Она была рядовым работником в фирме BG Global Services, которая осуществляла в Болгарии деятельность сайта по продаже лекарств EuroMedOnline.com. В ее обязанности входило контроль соответствия количества заказанных лекарств количеству отправленных и составление еженедельного отчета об этом, который она отправляла в США.

Американские власти установили, что через эту интернет-аптеку можно приобретать болеутоляющий состав «Буталбитал», а также лекарства Fioricet, Soma и Ultram, которые в США запрещены к продаже без рецепта, так как они содержат наркотические вещества. После этого последовало требование выдачи в США Герганы Червенковой, которую обвинили в шести преступлениях, в том числе в распространении наркотиков и отмывании денег.

Американцев не смущало, что она не могла осуществлять банковские переводы, не могла редактировать сайт, не определяла, какие лекарства на нем продаются. Главное, что были документы о продаже запрещенных лекарств, под которыми стояла ее подпись. В США она могла получить до 68 лет тюремного заключения.

Так как тут беззаконие было явным, то в поддержку болгарки было создано множество групп в социальных сетях, начались митинги в ее защиту. С другой стороны тогдашний министр внутренних дел Цветан Цветанов объявил, что «она главный организатор болгаро-американской преступной группы» и без ее выдачи болгарам не отменят визы для США. Неожиданно, то ли испугавшись массовых протестов, наносящих урон авторитету США в Болгарии, то ли по каким-то еще неизвестным причинам, американцы отказались от требования экстрадиции Герганы Червенковой за два дня до суда, но извинений и компенсации за месяцы, проведенные в тюрьме, она так и не получила.

Вышеназванные примеры показывают, что сейчас практически любой гражданин Болгарии может оказаться в американской тюрьме, если этого захотят США. Был бы в Болгарии человек, а статья в США найдется. Как же дошла Болгария до такой жизни? Ответ прост: через подписание Договора об экстрадиции 19 сентября 2007 года, который вступил в силу 21 мая 2009 года. От имени Болгарии его подписала министр правосудия Миглена Тачева, а от имени США представитель совсем другого ведомства — посол Джон Байерли. Его работа в Болгарии явно понравилась руководству, и через год он пошел на повышение — стал послом в России.

США своих граждан Болгарии не выдадут. Это запрещено Конституцией, как в подавляющем большинстве стран мира, в том числе и в России. Более того, американцы даже отказались ратифицировать конвенцию о Международном уголовном суде, чтобы обезопасить свои граждан от преследования со стороны этой организации. Там могло появиться много дел о военных преступлениях американцев во многих странах мира.

Если США подписали международный договор, зная, что не придется выполнять своих обязательств по нему из-за Конституции, то Болгария наоборот изменила свою Конституцию, чтобы подписать международный договор с американским послом. До 2005 года статья 25 болгарского основного закона запрещала выдачу своих граждан, а затем ее дополнили словами «кроме тех случаев, когда это предусмотрено международным договором».

Во многих странах мира, где выдают только чужих граждан, в законодательстве специально указано, что их запрещено выдавать, если страна, требующая выдачи, не гарантирует, что не приговорит их к смертной казни, а также, если требуют их выдачи за преступление, которого нет в уголовном кодексе их страны. Болгария, которая согласилась выдавать даже своих граждан, такие ограничения перед американцами не ставит.

Например, статья 7 Договора об экстрадиции называется «Смертное наказание», и она явно касается только выдачи в США, так как в некоторых штатах там оно есть, а в Болгарии давно отменено. В статье сказано, что можно попросить не применять к выдаваемому лицу смертное наказание, а если просящая держава отказалась гарантировать это, то его можно не экстрадировать. Заметьте: не запрещено экстрадировать, а всего лишь «в экстрадиции может быть отказано», а может и не быть отказано. Также для выдачи не нужны никакие доказательства вины, такого слова в договоре вообще нет, а только информация о преступлении.

Подписывая договор о выдаче своих граждан в США, Болгария открыто нарушила один из основополагающих документов международного права — Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, где в статье 3 протокола №4 сказано: «Никто не может быть выслан путем индивидуальных или коллективных мер с территории государства, гражданином которого он является». Гарантом соблюдения конвенции является Европейский суд по правам человека, однако он почему-то не замечает ее явное нарушение Болгарией. Наверно потому, что тоже очень уважает американскую демократию.

Подписав договор с США, болгарские власти фактически вынудили своих граждан нести уголовную ответственность не только по болгарским законам, но и по законам всех 50 штатов и федерального правительства США. Так, Желяз Андреев может понести наказание за нарушение американского закона за эмбарго против Сирии.

А вот военнослужащие с американских военных баз в Болгарии наоборот несут ответственность по болгарским законам только в особо важных случаях и с согласия своего командования, которое вряд ли его даст. Так записано в договоре о базах, подписанном в 2006 году. Впрочем, и в других странах военнослужащие США имеют почти дипломатическую неприкосновенность.

США имеют военные базы в 128 странах мира, но Болгария к ним особенно гостеприимна и не берет ни цента за аренду — в то время как даже азиатские и африканские державы заставляют за базы платить. Болгарские СМИ евроатлантической направленности, то есть почти все, объясняют это тем, что четыре базы США защищают страну от возможной российской агрессии. Картина, которую они рисуют, очень интересна.

Во время социализма в стране не было советских войск, но страна была под властью СССР. Сейчас в Болгарии находятся американские войска, но она свободна. Когда под руководством СССР болгары строили социализм, то они были несчастны, а сейчас, когда под руководством США и ЕС строят демократию, — счастливы. Однако тогда их было девять миллионов, а сейчас осталось меньше семи.

По требованию США болгарские армейские подразделения были отправлены в Афганистан и Ирак якобы для защиты там национальных интересов Болгарии, но даже детям понятно, что защищают они там национальные интересы совсем другой страны, а финансируются эти военные операции из болгарского бюджета.

Граждане США имеют право посещать Болгарию без виз, а болгары, чтобы посетить США, должны ехать в Софию оформлять визу, и далеко не всем ее дают. В области экономики в Болгарии американцы также имеют значительные преимущества перед местным бизнесом. Например, Комиссия по энергетическому и водному регулированию установила закупочные цены на ток у своих производителей 70 левов за мегаватт-час, а у американских, которым за бесценок продали болгарские ТЭЦ, — 168,66 левов (1 евро — 1,95 лева).

Председатель Управляющего совета Ассоциации индустриального капитала в Болгарии Васил Велев сообщил: «Каждый год две ТЭЦ нерыночным способом забирают от болгарских семей 486 миллионов левов, от каждой болгарской семьи за год они забирают доход в 161 лев». Такая цена американо-болгарской дружбы.

Когда болгары возмущаются действиями своих властей, то они говорят: «Няма такава държава» — Нет такого государства. Может они и правы и нет уже Республики Болгария, а есть одноименная американская оккупационная зона? И самое печально, что США такую систему установили не только в Болгарии, но и во множестве других стран мира. А где не установили — пытаются установить.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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