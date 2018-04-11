Ракеты тоже в Twitter запускать будет?: Трамп удивил Россию противоречивостью

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Москва, 11 апреля. Общественность в среду обсуждает серию воинственных посланий президента США Дональда Трампа, призвавшего Россию готовиться к ракетной атаке по Сирии посредством Twitter.

За первым жестким твитом последовал второй, где Трамп внезапно предложил положить конец гонке вооружений.

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, то, что о начале «третьей мировой» объявят в соцсетях, вряд ли мог кто-то ожидать.

«Сначала ввели санкции, теперь пригрозили ракетами…а под конец призывает остановить гонку вооружений? Вряд ли кто-то мог предположить , что начало третьей мировой войны будет объявлено в твиттере», — написал Соловьев.

Сначала ввели санкции, теперь пригрозили ракетами…а под конец призывает остановить гонку вооружений ? Вряд ли кто-то мог предположить , что начало третьей мировой войны будет объявлено в твиттере. https://t.co/C1Qvo6uD83 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 11, 2018

Пользователи социальных сетей обратили внимание на резкую смену тональности сообщений, предположив, что следующий твит американского президента будет на русском языке.

«Учитывая, как Трамп дал заднюю, ждем следующий твит на русском языке уже…» — с юмором отметили в Сети.

«Занятно, что между двумя твитами президента Трампа прошло 40 минут. То ли президент почитал комменты к первому твиту, то ли… то ли одно из двух», — предположил другой пользователь, комментируя противоречивость американского президента.

«Ракеты он тоже в Twitter запускать будет?» — поинтересовались обсуждающие заявление Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее подтвердил намерение Вашингтона атаковать Сирию. В Twitter он призвал Москву готовиться, а затем сообщил, что гонка вооружений мешает всем, и ее надо остановить.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

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