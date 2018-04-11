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Ракеты тоже в Twitter запускать будет?: Трамп удивил Россию противоречивостью
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    Ракеты тоже в Twitter запускать будет?: Трамп удивил Россию противоречивостью

    15:33  11 Апреля 2018
    1172

    Ракеты тоже в Twitter запускать будет?: Трамп удивил Россию противоречивостью

    Москва, 11 апреля. Общественность в среду обсуждает серию воинственных посланий президента США Дональда Трампа, призвавшего Россию готовиться к ракетной атаке по Сирии посредством Twitter.

    За первым жестким твитом последовал второй, где Трамп внезапно предложил положить конец гонке вооружений.

    По мнению телеведущего Владимира Соловьева, то, что о начале «третьей мировой» объявят в соцсетях, вряд ли мог кто-то ожидать.

    «Сначала ввели санкции, теперь пригрозили ракетами…а под конец призывает остановить гонку вооружений? Вряд ли кто-то мог предположить , что начало третьей мировой войны будет объявлено в твиттере», — написал Соловьев.  

    Пользователи социальных сетей обратили внимание на резкую смену тональности сообщений, предположив, что следующий твит американского президента будет на русском языке.

    «Учитывая, как Трамп дал заднюю, ждем следующий твит на русском языке уже…» — с юмором отметили в Сети.

    «Занятно, что между двумя твитами президента Трампа прошло 40 минут. То ли президент почитал комменты к первому твиту, то ли… то ли одно из двух», — предположил другой пользователь, комментируя противоречивость американского президента.

    «Ракеты он тоже в Twitter запускать будет?» — поинтересовались обсуждающие заявление Трампа.

    Напомним, президент США Дональд Трамп ранее подтвердил намерение Вашингтона атаковать Сирию. В Twitter он призвал Москву готовиться, а затем сообщил, что гонка вооружений мешает всем, и ее надо остановить.  

     

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #трамп #соловьев #заявление #комментарий #твит
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