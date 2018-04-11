Медведев заявил, что решения по повышению пенсионного возраста в РФ уже назрели

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Москва, 11 апреля. Тема повышения пенсионного возраста в России до сих пор обсуждается, хотя решения по данному вопросу уже назрели. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

«При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Такого рода решения уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», — отметил он.

По словам Медведева, повышение пенсионного возраста — непростой вопрос, который обсуждается в обществе и экспертных кругах уже на протяжении 10 лет.

Напомним, что ранее бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал неизбежным повышение пенсионного возраста в России. Экс-министр уверен, что повышение пенсионного возраста позволит высвободить средства на структурные реформы, от которых зависит развитие экономики страны.

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