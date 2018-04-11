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Россия
Медведев заявил, что решения по повышению пенсионного возраста в РФ уже назрели
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    Медведев заявил, что решения по повышению пенсионного возраста в РФ уже назрели

    15:00  11 Апреля 2018
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    Медведев заявил, что решения по повышению пенсионного возраста в РФ уже назрели

    Москва, 11 апреля. Тема повышения пенсионного возраста в России до сих пор обсуждается, хотя решения по данному вопросу уже назрели. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

    «При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Такого рода решения уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», — отметил он.

    По словам Медведева, повышение пенсионного возраста — непростой вопрос, который обсуждается в обществе и экспертных кругах уже на протяжении 10 лет.

    Напомним, что ранее бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал неизбежным повышение пенсионного возраста в России. Экс-министр уверен, что повышение пенсионного возраста позволит высвободить средства на структурные реформы, от которых зависит развитие экономики страны.

     

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #медведев #пенсионный возраст #повышение
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